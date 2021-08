Agents of S.H.I.E.L.D., Elizabeth Henstridge si è sposata: reunion del cast al matrimonio

Fiori d'arancio per la star di Agents of S.H.I.E.L.D. Elizabeth Henstridge, che ha convolato a nozze nelle ultime ore. Ecco chi c'era al matrimonio dell'attrice.

Il cast di Agents of S.H.I.E.L.D. festeggia un altro matrimonio, questa volta nella vita reale, che vede protagonista Jemma Simmons. E no, non è Fitz il fortunato.

L'attrice della serie Marvel targata ABC Elizabeth Henstridge si è sposata con il fidanzato di lunga data Zachary Abel, che i fan della serie conosceranno bene grazie a Instagram, essendo sempre molto presente non solo nei post della Henstridge, ma anche dei suoi colleghi.

E come ci si poteva aspettare da un cast così unito, sono state diverse le star dello show a prendere parte alla cerimonia, tra cui anche Iain De Caestecker (l'interprete dell'altra metà dei FirzSimmons), Jeff Ward (Deke) e Clark Gregg (Phil Coulson).

E proprio quest'ultimo si è voluto congratulare con la coppia di novelli sposi condividendo una foto dal matrimonio assieme a una bellissima Elizabeth in abito da sposa e agli altri suoi colleghi.

Ideato da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, Agents of S.H.I.E.L.D. è giunto al termine dopo sette stagioni nel 2020. Tutte le stagioni sono attualmente disponibili per la visione sulla piattaforma di streaming Netflix.