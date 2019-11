Agents of S.H.I.E.L.D., un fan crea una sigla per lo show in stile Kim Possible

Un creativo fan di Agents of S.H.I.E.L.D. deve aver pensato che le spie, in casa Disney, si conoscono un po' tutte, poichè ha realizzato una sigla per la serie Marvel in stile Kim Possible.

What's the sitch? O come era nota da noi... Allora, che novità?

Vi era mancata la catchphrase di Kim Possible? Ora potrete risentirla non solo nel live-action di Kim Possible con Sadie Stanley, ma anche su youtube (o qui cliccando sul video in testa alla notizia), pronunciata però da... L'Agente May?

Ebbene sì, i personaggi di Agents of S.H.I.E.L.D. vanno "sotto copertura" e in missione sulle note della sigla di Kim Possible, la celebre serie animata di Disney Channel sull'abile spia adolescente in onda nei primi anni 2000, e ne adottano anche lo stile visivo, almeno nell'intro.

"I'm your basic average girl...", canta l'intro, che ovviamente mette in risalto i personaggi femminili dello show (senza privarci, però, di un simpatico cameo del povero Fitz): dalla Daisy Johnson di Chloe Bennet alla Bobbi Morse di Adrienne Palicki, tutte le ragazze dello S.H.I.E.L.D. hanno un loro spazio, mentre spetta a Melinda May l'onore di pronunciare l'iconica frase al termine del video.

La settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. arriverà sui vostri schermi nell'estate 2020.