Agents of S.H.I.E.L.D.: il finale della serie verrà girato in questi giorni

Dopo la conferma che Agents of S.H.I.E.L.D si concluderà con la settima stagione, i produttori della serie ci fanno sapere qualcosa in più riguardo al finale che ammettono sarà molto doloroso per i fan dell'agenzia diretta da Phil Coulson.

Nell'intervista a Jeph Loeb e Jeff Bell viene prima confermato che le riprese dello show sono in corso, inoltre i due produttori ci dicono cosa ne pensano della notizia sulla chiusura della serie: "Speriamo di riuscire a centrare l'obiettivo, anche perché credo che siamo riusciti a chiudere le stagioni precedenti in modo soddisfacente".

Continuano poi parlando dell'ultima puntata di Agents of S.H.I.E.L.D: "Stiamo girando proprio quello adesso. Intendo il finale, il finale della serie. Sai, possiamo dire che la conclusione sarà dolce e amara. Sarà amara, perché questi sette anni sono stati un periodo bellissimo, abbiamo lavorato con gente che è diventata la nostra famiglia. È dolce invece perché abbiamo potuto finirla come volevamo noi. Le ultime due sceneggiature in particolare... Sapete, se avete un cuore penso che il finale sarà straziante". Affermano inoltre che questa notizia gli ha permesso di prendersi più libertà creative e rischi, per rendere memorabile la settima stagione dello show.

Come potete vedere dalle reazioni dei fan e del cast di Agents of S.H.I.E.L.D alla fine della serie, gli appassionati sono già in fibrillante attesa di conoscere quale sarà il destino dei loro personaggi preferiti.