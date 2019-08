Agents of S.H.I.E.L.D., Hayley Atwell apparirà nell'ultima stagione della serie

Le voci di un crossover con Agent Carter giravano già da tempo, e il finale di stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. non ha fatto che renderle più insistenti. Adesso, sembrerebbe ufficiale. Peggy Carter/Hayley Atwell comparirà nella settima e ultima stagione dello show.

Il season finale della sesta stagione, andato in onda solo pochi giorni fa, aveva in un qualche modo semi-confermato i rumor che volevano gli agenti dello S.H.I.E.L.D. entrare in contatto con i loro predecessori degli anni '40, grazie al plot-twist che ha reso lo Zephyr una macchina del tempo.

Ma se persino gli showrunner e i produttori dello show erano riluttanti nel darci ulteriori informazioni al riguardo, adesso sembra essere arrivata l'ufficialità: Hayley Atwell tornerà nella settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

Peggy Carter tornerà quindi sul piccolo schermo dopo la cancellazione nel 2016 della serie a suo nome, e dopo la sua ultima apparizione ufficiale nel MCU in Avengers: Endgame.

Non conosciamo ancora le dinamiche esatte, ma affinché il Team Coulson (ora Team Mack) possa incontrare la Carter in azione come agente del SSR, a rigor di logica, i nostri dovranno prima fare un ulteriore salto temporale (essendo sbarcati negli anni '30). A meno che non ci aspetti una Peggy pre-seconda guerra mondiale e pre-Captain America. Ma questo sarebbe un tantino improbabile.

Per scoprire come si svilupperà la vicenda, non ci resta quindi che attendere la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. (o magari qualche indiscrezione?).