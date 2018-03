Agents of S.H.I.E.L.D.5: Assurde alleanze attendono i nostri eroi... Incredibile! Trailer!

La notizia che segue contiene tantissimidella quinta stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Non leggete la news se non volete anticipazioni! Nel frattempo, pensate ad alleanze incredibilmente improbabili...

"È tempo che lo S.H.I.E.L.D. e l'Hydra finalmente si uniscano." Queste sono le parole che, probabilmente, nessun fan della Marvel si sarebbe mai aspettato di sentire, ma sono l'intrigante annuncio che presenta il prossimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., intitolato "Rise and Shine."

Nella quinta stagione, attualmente in onda, gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. hanno affrontato la minaccia più pericolosa fino a questo momento: hanno vissuto un futuro distopico in cui il mondo che conosciamo è stato completamente distrutto. Ritornati al loro tempo, i ragazzi si sono dedicati a scongiurare l'eventualità che potesse davvero compiersi questo destino terrificante. Sfortunatamente, finora almeno, la cronologia degli eventi sembra scolpita nella pietra: le luci sono apparse nel cielo, Yo-Yo è stata orribilmente ferita, una quantità di Gravitonium è immagazzinata nel Faro e Daisy ha riacquistato i suoi poteri.

Come se non bastasse, quello che si staglia di fronte agli agenti è uno scenario ancora più inquietante perché al momento lo S.H.I.E.L.D. è braccato da un Generale degli Stati Uniti, la Hale, che sostiene di dar loro la caccia perché considerati "terroristi", mentre la verità, lo sappiamo, è ben diversa e nasconde motivazioni decisamente più profonde e nascoste. La Hale sembra essere un membro effettivo dell'Hydra e Coulson è la chiave che le serve per ottenere potere e influenza a livello "galattico". Curiosamente però, la Hale insiste anche sul fatto che lei sta lavorando per salvare il mondo. E se il nuovo trailer dell'episodio in arrivo, intitolato "Rise and Shine" è indicativo, gli eventi forzeranno effettivamente lo S.H.I.E.L.D. e Hydra ad unire le forze.

Il video rivela infatti che una navicella aliena è diretta verso la Terra. È presumibilmente un mezzo Kree, e il misterioso Qovos avverte che il suo arrivo trasformerebbe la Terra in un "campo di battaglia". Il generale Hale ha un piano per impedire che ciò accada, uno che coinvolge sia Daisy Johnson che il Gravitonium. Con tutto da perdere, la decisione che prende è quella di portare Coulson con sé in questa avventura.

Curiosamente, il trailer suggerisce anche che Coulson incontrerà Qovos, l'alieno che comanda la Hale. L'identità di questo essere rimane un mistero; la sua pelle grigia suggerisce che Qovos sia parte di un'altra razza aliena, parte della Confederazione. Nel frattempo, la sinossi ufficiale di "Rise and Shine" promette sequenze di flashback importanti:

Di fronte alla più grande minaccia che abbiano affrontato fino ad oggi, sembra che lo S.H.I.E.L.D. sarà costretto ad una " empia alleanza". Il palcoscenico è chiaramente impostato per il ritorno di Hydra; la Hale è in una posizione di forza come leader, la "divisione psichica" di Fitz è fedele all'Hydra, e il governo degli Stati Uniti è stato così sciocco da offrire ad alcune figure dell'organizzazione la possibilità di scappare dalla prigione, facendoli addirittura lavorare per loro. Anche se lo S.H.I.E.L.D. riuscisse a salvare il mondo, l'Hydra potrebbe sempre tornare all'azione...

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 5 continua venerdì 30 marzo con l'episodio Rise and Shine.