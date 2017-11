Agents of S.H.I.E.L.D. 5: carrellata di nuove foto tratte dai primi tre episodi!

Mancano solo due settimane all’esordio televisivo della nuova stagione di, e per stuzzicare la curiosità dei fan,ha ben pensato di rilasciare un corposo set di foto tratte dai primi tre episodi della stagione alle porte.

Attenzione possibile Spoiler

Visionabili in calce all’articolo, le suddette ci mostrano il team di Coulson assieme ai nuovi “coinquilini” del serial, i quali, se ricordate, hanno rapito l’intera banda al termine della scorsa stagione e l'hanno intrappolata su una nave nello spazio aperto. Per l’occasione, la rete statunitense ha anche rilasciato la sinossi del prossimo episodio, intitolato "Orientation (Parts 1 and 2)”, che vi proponiamo di seguito.



“Coulson ed il resto del team si ritrova bloccato a bordo di una misteriosa nave spaziale, e questo è solo l’inizio dell’imminente incubo che arriverà assieme alla speciale premiere della durata di due ore della quinta attesissima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D..”



Dal momento che lo show, quest’anno, tornerà ad affrontare tematiche spaziali, ci auguriamo che già la season premiere possa spiegarci il preannunciato coinvolgimento degli alieni Kree.

Agents of S.H.I.E.L.D. è atteso in USA il prossimo 1° dicembre, mentre in Italia sarà trasmesso su Fox a partire dal 20 dicembre. Avete già visto il nuovo trailer ed il poster rilasciato nei giorni scorsi?