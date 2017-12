Agents of S.H.I.E.L.D. 5: ecco le foto promo dell'episodio diretto da Clark Gregg

Sono online le nuove foto dell'episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. al quale, il nostro, ha lavorato come regista. Inoltre, è anche online la sinossi ufficiale della puntata, che si intitola "Fun & Games". In più c'è lo sneak peek esteso di "Rewind".

La star (e fan favorite) di Agents Of S.H.I.E.L.D., Clark Gregg farà il suo debutto alla regia nell'episodio numero sei di Agents of S.H.I.E.L.D. e ora, oltre a leggere la sinossi, possiamo anche vedere delle foto promo di "Fun and Games", che andrà in onda il 5 gennaio 2018 su ABC. Per quanto invece riguarda l'episodio "Rewind", lo sneak peek che vediamo, ci introduce l'avvocato di Fitz con maggiore accuratezza del trailer, guardate pure!

Sinossi di "Fun and Games": "Clark Gregg fa il suo debutto alla regia in “Fun & Games” – La vita di Daisy è a rischio e l'arrivo inaspettato di un amico vedrà un tentativo di salvargliela in “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.,” del 5 gennaio, su The ABC Television Network, in streaming e on demand."

Nel cast di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. ci sono: Clark Gregg nei panni dell'Agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell'Agente Melinda May, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson, Iain De Caesteck nei panni dell'Agente Leo Fitz, Elizabeth Henstridge nei panni dell'Agente Jemma Simmons, Henry Simmons nei panni dell'Agente Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nei panni dell'Agente Elena “Yo-Yo” Rodriguez.