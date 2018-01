Agents of S.H.I.E.L.D. 5: ecco la preview dell'episodio numero 8

La ABC e lahanno rilasciato "l'anteprima dell'episodio 8 di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. , intitolato "The Last Day".

Il viaggio degli agenti dello S.H.I.E.L.D. nel futuro potrebbe stare per finire. O, quantomeno, alcuni misteri potrebbero iniziare ad essere vicini alla risoluzione. Per esempio: cosa ha distrutto la Terra? Il team si riunisce con ciò che resta della superficie terrestre e a loro si unisce Robin Hinton, la ragazza con poteri profetici.

Potrà lo SHIELD cambiare il corso del tempo? Fitz non è convinto. Comunque vada, la Hinton, ormai adulta, mette in guardia sul fatto che quello potrebbe essere il giorno in cui tutto finisce.

Date un'occhiata alla preview dell'ottavo episodio, qui sopra!

I segreti da scoprire in questa nuova stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sono tantissimi, e manca ancora tempo prima di vederli tutti risolti. Gli agenti riusciranno a scongiurare poi, nel passato, gli eventi che hanno portato alla distruzione parziale del pianeta? Per adesso, ciò che sappiamo, è che il twist stellare preso dalla serie è avvincente, voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti, qui sotto. Inoltre, poiché ci sono buone probabilità che il serial venga rinnovato, voi vorreste vedere la divisione dello SHIELD in azione anche nella prossima stagione?

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda tutti i venerdì su ABC.