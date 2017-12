Agents of S.H.I.E.L.D. 5: l'ep. 3 rivela che succede dopo la scena post credit di Coulson

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è al terzo episodio della quinta stagione. Finalmente vedremo cosa è successo dopo chesi ritrova, apparentemente solo, nello spazio siderale...

Allerta spoiler!



L'episodio 3 della season 5 è andato in onda ieri sera, venerdì, su ABC e ha rivelato dei dettagli importanti su quanto accaduto dopo la fine della quarta stagione. Se ricordate, la scena post credit in cui si vede Phil Coulson (Clark Gregg), ce lo mostrava in una stanza che affaccia sullo spazio, e la vetrata, oltre a mostrargli le stelle, lo faceva sembrare circondato da asteroidi.

I primi due episodi della nuova stagione, seppure specifici sulla situazione in cui si trovano attualmente Daisy, May e Coulson (nonché la povera Simmons), non ci ha ancora dato dettagli su quanto accaduto dopo quella scena. Certo, gli agenti sono nello spazio e si trovano nel futuro; inoltre, gli asteroidi non sono altro che ciò che resta della Terra che, a quanto sembra, è stata distrutta da Quake (Daisy Johnson, interpretata da Chloe Bennet). Apparentemente però, ora ne siamo venuti a conoscenza, proprio con la puntata di ieri sera.

"A Life Spent" ci mostra che il "lavoro" di cui parla Coulson nella scena post credit della fine della quarta stagione, non è altro che un vero e proprio incarico di routine: lui si è risvegliato infatti da un breve riposino, per tornare sulla nave (spaziale) da carico dove, con il resto del gruppo (il suo team dello S.H.I.E.L.D.), fa parte della crew della nave. Oltre a loro ci sono Tess, un'umana della loro epoca, amica di Virgil, un altro umano devoto dello S.H.I.E.L.D. che ha trovato per primo il team di Coulson quando è arrivato.

Usando il giornale di Virgil come guida, Coulson realizza che il ragazzo stava facendo ricognizione sulle rovine della Terra. Una sezione, in particolare, la 616, sembrava essere stata visitata più delle altre. E, durante il loro primo viaggio in quella sezione, il team di Phil scopre che c'è un segnale radio che rimbalza fuori da questo grande detrito denominato 616.

Immediatamente dopo la scena vista nel finale della quarta stagione, Coulson torna dal resto del team durante una missione di rientro, poco prima di acchiappare un segnale più forte. Stavolta riescono a rintracciarlo e capiscono che arriva da una parte di ciò che rimane della Terra che, però, per gli umani dovrebbe risultare invivibile.

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 5 va in onda tutti i venerdì su ABC.