Agents Of S.H.I.E.L.D. 5: in uno dei prossimi episodi c'è un Easter Egg di Avengers!

La notizia che segue contiene spoiler di uno dei prossimi episodi diSe non volete conoscere anticipazioni di nessun genere, non proseguite con la lettura della notizia.

Nell'ultimo episodio di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. intitolato "Rise and Shine", c'è un Easter Egg che rimanda alla storia precedente dell'agente Phil Coulson (Clark Gregg) con i Vendicatori.

Come sappiamo bene, Coulson è stato "ucciso" nel primo film di Joss Whedon, Avengers, ma da allora ha vissuto una vita parallela alle avventure cinematografiche dei Vendicatori, in Agents of S.H.I.E.L.D. Nell'episodio "Rise and Shine", vediamo che il Generale Hale presenta Coulson alla Confederazione - un'alleanza di razze aliene - come uno dei "più Potenti eroi della Terra" (ndr. questo è il nome con il quale vengono definiti notoriamente gli Avengers).

Questa citazione del Generale Hale è un riferimento bello e buono al coinvolgimento di Coulson nella formazione del gruppo dei Vendicatori. È stata infatti la "morte" di Coulson per mano di Loki (Tom Hiddleston) a motivare la squadra ad unirsi. Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) ha detto a Loki, "E c'è un'altra persona che ti ha fatto incazzare; Il suo nome era Phil! "

Lacrime...

Clark Gregg è pronto a riprendere il ruolo di Phil Coulson nell'imminente film della Marvel, Captain Marvel.

Ecco, nel frattempo, la sinossi dell'episodio "Rise and Shine," che noi vedremo più in là in Italia, su FOX:

"Rise and Shine" - Coulson scopre il vero scopo del Generale Hale, e potrebbe essere davvero la fine del mondo se lo S.H.I.E.L.D. non la aiuta."

"Marvel's Agents of SHIELD" vede la partecipazione di Clark Gregg nei panni dell'agente Phil Coulson, Ming-Na Wen com l'agente Melinda May, Chloe Bennet come Daisy Johnson, Iain De Caestecker come l'agente Leo Fitz, Elizabeth Henstridge come l'agente Jemma Simmons, Henry Simmons come l'agente Alphonso " Mack "MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley come Elena" Yo-Yo "Rodriguez."

“Rise and Shine” è stato scritto da Iden Baghdadchi e diretto da Jesse Bochco.