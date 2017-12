Agents of S.H.I.E.L.D. 5: Jeff Ward parla di come sia stato interpretare Deke

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. vede l'aggiunta al cast di, che interpreterànella nuova stagione, la quinta, dedicata agli agenti segreti.

Ieri sera è andata in onda su ABC la premiere di due ore di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. che ha visto il ritorno di tutti i nostri personaggi preferiti, più un nuovo membro del cast, Jeff Ward, interprete del ruolo di Deke. L'attore ha parlato di come sia stata la sua esperienza nel serial Marvel con Entertainment Weekly:

"E' interessante, perché lo show si sta leggermente resettando in questa stagione, ed è anche divertente, perché i personaggi che tutti conoscono e che piacciono tanto si trovano, per la prima volta, in una situazione che li vede davvero come fossero pesci fuor d'acqua. Non sanno dove si trovino, e nemmeno cosa stiano facendo."

Riguardo, nello specifico, il suo ruolo, quello di Deke, Ward ha detto:

"Posso dirvi che Deke è un ragazzo che sa come fare le cose e sa anche come ottenere ciò di cui ha bisogno. Ha imparato a vivere nell'ambiente ostile in cui è nato e dove continua a vivere. Credo che lui abbia una sua morale specifica e un modo del tutto particolare di vedere il mondo."

Riguardo le interazioni che avrà con i personaggi del serial:

"Lui non ha paura di mettersi in competizione con loro, di affrontarli, dice le cose come stanno e dice la verità perché non è parte del team. Il che provoca una serie di divertenti reazioni perché Deke, insomma, lui non è dalla parte di queste persone ma comunque si trova con loro. E' divertente il loro viaggio insieme."

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è nuovamente in onda da ieri sera, su ABC.