Agents of S.H.I.E.L.D. 5: nei prossimi episodi le connessioni con gli Avengers si palesano

In uno dei prossimi episodi di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. vedremo qualcosa di estremamente interessante. Le connessioni con la "casa base" MCU continueranno ad intensificarsi, ma come? La notizia contiene spoiler, e ricordate che noi siamo indietro di un po' di puntate, rispetto alla messa in onda americana.

Nel nuovo video promo vediamo qualcosa di contemporaneamente strano e "devastante". Adrian Pasdar, come ormai saprete, interpreta di nuovo il Generale Glenn Talbot, ma stavolta il suo personaggio ha subito una trasformazione che potremmo definire "viscerale", essendo stato praticamente "posseduto" dal Gravitonio.

E dunque lui adesso non soltanto si è definito "il Protettore della Terra", ma è il Gravitonio stesso che lo spinge a tornare a casa dalla sua famiglia e a rivelare a suo figlio che adesso lui è un vero supereroe, come lo sono gli Avengers.

Per dimostrare al piccolo quanto afferma, fa volare verso di lui un giocattolo... Naturalmente il bambino è impressionato e felice, mentre sua madre, al contrario, sembra terrorizzata, non riconoscendo più l'uomo che ha sposato. il quale, ad essere, sinceri, poteva benissimo non tornare più, oppure rimanere per sempre danneggiato a livello cerebrale, dopo quanto subito dall'androide con le fattezze di Daisy Johnson, nel corso della quarta stagione.

Tuttavia, si scopre presto che non è davvero Talbot a parlare, ma il Gravitonio, e le cose prendono una brutta piega... Ecco il perché della parola "devastante". Insomma, a livello di rapporto familiare, ecco. Date un'occhiata al video e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!

Marvel's Agents of S.H.I.E.LD. 5 va in onda da noi tutti i mercoledì su FOX.