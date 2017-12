Agents of S.H.I.E.L.D. 5: Nick Blood parla dell'arco di Lance Hunter nella stagione 5!

In Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D. stagione cinque, come largamente anticipato, vedremo tornare il fan favorite. Ora, l'attore che lo interpreta, ci parla di cosa dobbiamo aspettarci dal suo arco narrativo.

Lance Hunter farà la sua prima apparizione, dopo una lunga assenza, in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 5. Parlando con TvLine, l'attore Nick Blood ha regalato qualche dettaglio, compreso il motivo per cui Bobbi Morse non si unirà a lui in questa avventura.

Blood ha anche spiegato cosa abbia fatto Hunter in questo periodo trascorso fuori dalle fila dello S.H.I.E.L.D.:

"Beh, lui continua ad utilizzare i suoi trucchetti, facendo il suo solito lavoro da mercenario e lavorando con Bobby... Non avendo più accesso alle diavolerie tecnologiche dello S.H.I.E.L.D., deve arrangiarsi e usare il suo fascino e i suoi stratagemmi per sfondare porte e ottenere ciò che vuole, a volte deve pure chiamare alcuni amici per farsi fare dei favori e... non sempre sono affidabili!"

Secondo Blood, Lance aiuterà Fitz a cercare di ritrovare i membri del suo team:

"Certo, Fitz non avrebbe potuto farcela senza di lui, o almeno questo è ciò che ritengo pensi Hunter. Fitz è contentissimo di vederlo, nonostante alcune delle idee che mette in pratica per cercare di aiutarlo, non siano proprio straordinarie."

Ma Bobbi Morse? Perché non c'è?

"Beh, si sono presi un po' di tempo lontani l'uno dall'altra. Insomma, devono darsi entrambi una calmata e poi rivedersi dopo un po'. E' questo quello che immagino sia successo."

Nel cast di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: Clark Gregg nei panni di Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni di Melinda May, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson, Iain De Caestecker nei panni di Leo Fitz, Elizabeth Henstridge nei panni di Jemma Simmons, Henry Simmons nei panni di Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nei panni di Elena ‘Yo-Yo’ Rodriguez.

Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda tutti i venerdì su ABC.