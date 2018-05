Agents of S.H.I.E.L.D. 5: un personaggio molto importante tonerà nella sesta stagione?

La quinta stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è ancora in corso e, come sapete, siamo a qualche puntata di distanza dalla programmazione statunitense, pertanto la notizia che segue contiene grossi spoiler delle ultime puntate in onda, che da noi non sono ancora arrivate.

Il finale di questa stagione di Agent's of S.H.I.E.L.D. è stato particolarmente intenso, commovente, e tutto quel che ci si può attendere da un finale di stagione che era stato anche concepito come eventuale finale di serie, nel caso la season 6 non fosse mai arrivata.

Invece, poiché sappiamo che la ABC ha rinnovato lo SCUDO anche per il prossimo anno, con 13 nuovi episodi, ci chiediamo, trattandosi di prodotto Marvel, se Graviton (Adrian Pasdar) tornerà oppure no! Alla fine vediamo il personaggio di Talbot - divenuto appunto Graviton - vagare flottando nello spazio siderale, dopo che Daisy è riuscita a sconfiggerlo.

Ecco cosa ha detto lo showrunner, Jed Whedon, parlando con EW, proprio di questo particolare e potentissimo character:

"Insomma, lo vediamo galleggiare nello spazio, ma lui è Graviton, quindi chi lo sa? Quindi, se i fan la vedono come la vedete voi (gli intervistatori), le possibilità che lui possa effettivamente non essere morto ci sono!"

Tuttavia, questo sembrava essere un giusto addio per un personaggio che ci ha tenuto compagnia per diverse stagioni della serie.

Voi vorreste rivedere Graviton nella prossima stagione o avete altre idee per lo sviluppo della sesta stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? E Coulson? Vorreste rivederlo in piena attività o solo in flashback? Ditecelo nei commenti!