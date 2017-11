Agents of S.H.I.E.L.D. 5: primo sneak peek e sinossi dalla nuova stagione

Gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. stanno tornando, e dopo i primi promo ufficiali, ecco arrivare in rete anche il primo sneak peek della quinta stagione diche, ovviamente, trovate all'interno di questa notizia.

Questa quinta stagione debutterà in USA il 1° dicembre con un doppio episodio: Orientation (Part One) e Orientation (Part Two).

La sinossi diffusa dalla Marvel e da ABC, seppur breve, recita "Coulson ed il suo team si ritrovano in una misteriosa navicella nello spazio più profondo, e questo è soltanto l'inizio dell'incubo per loro".

Secondo molti fan più accaniti della Casa delle Idee nei due promo diffusi è possibile vedere dei rimandi ai Ravagers, il gruppo di 'pirati spaziali' tra i protagonisti di Guardiani della Galassia, e gli alieni noti come La Covata. In entrambi i casi, si tratta solo di pura speculazione.