Agents of S.H.I.E.L.D. 5: Quake si troverà ad affrontare una minaccia potentissima!

Agents of S.H.I.E.L.D. promette un grande scontro nel promo di uno dei prossimi episodi. La notizia contiene grossi spoiler della quinta stagione del serial Marvel. La puntata da noi arriverà con un po' di ritardo, dunque non continuate la lettura se non volete leggere anticipazioni.

Nell'episodio intitolato "The Honeymoon." Ruby è finalmente pronta a diventare una mina vagante, e lei ha un obiettivo: uccidere Daisy Johnson. Questo è il combattimento che tutti i fan stavano aspettando!

La Ruby di Dove Cameron è stata uno dei momenti salienti della stagione 5. Il personaggio è una formidabile villain e una guerriera dalla pericolosità letale, disposta a fare di tutto per attirare Quake fuori dal suo nascondiglio. Quando Ruby ha fatto la sua prima apparizione, i fan pensavano che non fosse altro che una fan girl di Quake. Tuttavia, a poco a poco, Agents of S.H.I.E.L.D. ha rivelato che lei è in realtà una sinistra minaccia. Dopotutto, Ruby ha tagliato le braccia di Yo-Yo come se niente fosse, solo per arrivare a realizzare il suo folle piano: attirare Daisy nella sua trappola.

E quindi sembra proprio che le cose stiano arrivando al culmine, in questo trailer di "The Honeymoon" (che vi mostriamo sopra, nel player). Coulson e Talbot sono fuggiti ma scoprono il piano di Ruby, che vede Daisy come una rivale. È tempo che le due potenziali "Destroyer of Worlds" (distruttrici di mondi) si incontrino faccia a faccia. Nel trailer si nota quanto la questione sia importante per Ruby, dal fatto che la ragazza si toglie la maschera, così da poter fissare negli occhi la sua contendente, mentre lottano.

Comunque, per quanto appassionante possa essere questa lotta, la svolta più sorprendente di questo trailer è che non mostra per niente Fitz, Simmons e Yo-Yo. Il titolo dell'episodio è La luna di miele, e dovrebbe chiaramente riferirsi a Fitz e Simmons, che sono diretti in una missione secondaria, che consentirà loro di recuperare la macchina di Daniel Whitehall. Sembra dunque probabile che la Marvel abbia alcuni colpi di scena inaspettati programmati per quella parte della storia, chissà...?

L'episodio di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. intitolato “The Honeymoon” arriva il 13 aprile su ABC. (USA)