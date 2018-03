Agents of S.H.I.E.L.D. 5: sarà davvero Quake la causa di tutto?

La notizia che segue contiene numerosissimi spoiler sulla quinta stagione di. Il serial va in onda quasi in contemporanea con gli Stati Uniti quest'anno; tuttavia, siamo a circa 3 puntate di differenza al momento, quindi se non volete leggere anticipazioni, non continuate la lettura.

L'ultimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. potrebbe aver rivelato chi ha davvero distrutto la Terra. Dal momento in cui gli agenti di S.H.I.E.L.D. sono tornati, in questa nuova stagione 5, lo spettacolo ha subito presentato un grande mistero: chi ha distrutto la Terra?

Agli agenti è stato detto - dalle persone incontrate nel futuro - che Daisy Johnson aka. Quake sarebbe stata la causa della distruzione della Terra. Tuttavia, come molti hanno teorizzato, i "fatti" accaduti avrebbero potuto essere modificati a piacimento da chiunque stesse raccontando la storia. Del resto, gli umani erano stati soggiogati dai Kree nel futuro, quindi erano gli alieni a scrivere la storia, in quella realtà.

Poi il Gravitonium è stato reintrodotto in Agents di S.H.I.E.L.D. 5 e il suo coinvolgimento continuo indica che è senza dubbio una parte fondamentale del mistero generale. Inoltre, la versione futura di Yo-Yo ha offerto a quella più giovane alcuni consigli su come salvare il pianeta: lo S.H.I.E.L.D. deve lasciare morire Phil Coulson per scongiurare la distruzione della Terra. Non è ancora chiaro perché Coulson debba morire per salvare il mondo, ma il 100° episodio ha rivelato che sta comunque morendo per via della ferita inflittagli da Loki in The Avengers, cosa che lo aveva già ucciso, a conti fatti. Comunque, l'episodio di questa settimana farà finalmente chiarezza su chi sia il vero distruttore del nostro mondo.

Tornati al presente, Coulson e gli agenti rintracciano il generale Hale, l'alto ufficiale militare americano che ha sostituito il generale Glenn Talbot. Lei spiega a Coulson che sta cercando di salvare l'umanità dall'estinzione, il che sembra indicare che lei sa qualcosa sul futuro. Inoltre, la scena finale dell'episodio presenta uno scambio tra Hale e un misterioso nuovo personaggio dall'aspetto curioso.

Da quando la Hale è stata presentata, gli spettatori hanno capito che lei risponde a qualcuno che non è il governo degli Stati Uniti, nel momento in cui ha sparato e ucciso due dei suoi subordinati. Inoltre, ha messo insieme una squadra di individui con determinate abilità; tra questi, c'è anche sua figlia Ruby, Werner von Strucker, e Carl Creel aka. Uomo che assorbe. Nell'episodio della settimana scorsa, "Principia", la Hale ha rivelato che sta costruendo "qualcosa di nuovo" dalle ceneri dell'Hydra. E la scena finale dell'episodio di questa settimana rivela cosa potrebbe essere...

Il personaggio, che parla con la Hale, le dice testualmente che lei è al servizio di una certa "Confederazione" e non solo: le fa vedere l'Odium, spiegandole che va preso prima del sicuro fallimento, per avere un'ultima sferzata di potentissima energia per combattere in modo glorioso. Qualcosa cioè, che abbiamo sentito dire (e visto fare), ai Kree...

Pertanto, c'è la possibilità che non sia stata davvero Daisy a distruggere la Terra, ma i Kree, con l'ausilio di questa Confederazione che, forse, potrebbe addirittura rimandare al padre di Kasius.... Speculazioni? Forse, staremo a vedere.

in Italia la quinta stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. arriva il 4 aprile, su FOX.