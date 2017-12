Agents of S.H.I.E.L.D. 5 segna 2 milioni e mezzo di spettatori ed è online il promo Ep. 3

Gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. stavolta devono "Sconfiggere il Futuro!" E' questo che dice il promo del terzo episodio della quinta stagione di, iniziata venerdì e i cui primi due episodi hanno avuto un ottimo seguito di pubblico.

Attenzione alle anticipazioni!



La season premiere di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., andata in onda venerdì su ABC, ha segnato 2.5 milioni di spettatori. Un risultato ottimo, il migliore dalla premiere di metà stagione di inizio 2017. Oltre a questo, il serial che segue le vicende di Coulson e colleghi, ha lanciato online il promo della terza puntata.

In questa nuova stagione, la quinta, gli Agenti si trovano nello spazio, in una situazione dove tutti si sentono letteralmente come pesci fuor d'acqua. Nello spot mandato in rete per il terzo episodio si vede Coulson considerare l'eventualità di tornare sulla Terra, mentre Deke, il nuovo personaggio introdotto recentemente nel serial, non è necessariamente dello stesso avviso, considerando che la missione di salvataggio deve effettuarla Daisy.

Lo S.H.I.E.L.D. prende il posto che è stato occupato all'inizio della stagione autunnale da Marvel’s Inhumans, nel palinsesto televisivo ABC. Il nuovo serial Marvel dedicato agli Inumani non ha soddisfatto assolutamente le aspettative in termini di ascolti e di critica, per cui non sappiamo se avrà un seguito e se verrà data una seconda chance agli abitanti di Attilan. Perciò Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., che pure soffre da sempre gli ascolti, spera di riguadagnare terreno man mano che la stagione 5 andrà avanti.

La sinossi ufficiale del terzo episodio, intitolato “A Life Spent” racconta che:

“Daisy decide che andrà a salvare Simmons – anche se questo significa rischiare tutto per riuscirci.”

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.cast: Clark Gregg nei panni di Phil Coulson, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson/Quake, Ming-Na Wen nei panni di Melinda May, Iain De Caestecker nei panni di Leo Fitz, Elizabeth Henstridge nei panni di Jemma Simmons, Henry Simmons nei panni di Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nei panni di Elena Rodriguez/Yo-Yo.