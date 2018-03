Agents of S.H.I.E.L.D. 5: Sky manderà in onda ad Aprile l'attesissimo Episodio 100!

Per vedere il centesimo episodio che narrerà le avventure dei nostri cari agenti dello, dovremo aspettare un po'. Sky manderà in onda su FOX questa puntata attesissima, in aprile, scopriamo quando!

A differenza di quanto accade per la divisione maggiore del Marvel Cinematic Universe, quella cinematografica vera e propria cioè, che "grazia" spesso noi italiani con uscite anticipate di almeno un paio di giorni sui release dei cinecomic (vedi Avengers: Infinity War, che arriva il 25 aprile invece che il 27, o Black Panther, uscito ancora una volta 2 giorni prima in terra italica), per le serie tv siamo ancora abbastanza indietro.

L'episodio numero 100 di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è andato in onda già un po' di tempo fa in USA e, chi ha letto i nostri articoli e non ha avuto paura degli spoiler, ha potuto vedere che sono successe diverse cosucce interessanti. Certamente adesso non ne parleremo, ma è interessante notare che, pur non essendoci alcuna pausa mid-season in USA per questo serial ABC, da noi dovremo aspettare un po' per vedere la puntata.

Ma quanto? Beh, l'episodio 100 di Agents of S.H.I.E.L.D. andrà in onda il 4 aprile alle 9 di sera su FOX e non potremmo essere più ansiosi di vederlo, dal momento che non solo sarà commovente, interessante e pieno d'azione, ma segnerà una "svolta" nell'arco narrativo generale di questo prodotto televisivo Marvel.

Curiosi?