Agents of S.H.I.E.L.D. 5: sono finite le riprese dell'episodio numero 100!

Agents of S.H.I.E.L.D ha concluso il lavori del centesimo episodio e i ragazzi hanno festeggiato postando una bella torta su Twitter, date un'occhiata!

La produzione dell'episodio 100 è finita e il cast lo ha annunciato tramite social, postando una bella torta su Twitter. Questo è il quinto anno di messa in onda per lo show sull'agenzia fondata da Peggy Carter e Howard Stark con protagonista il fan favorite Phil Coulson (Clark Gegg), che arriva direttamente dalla divisione cinematografica dell'MCU, essendo apparso in diverse pellicole nello stesso ruolo.

Per chi non lo ricordasse, Coulson è approdato in tv dopo essere stato ucciso da Loki (Tom Hiddleston) in Avengers e, come siamo venuti poi a sapere successivamente, è tornato in vita - per volontà di Nick Fury (Samuel L. Jackson) - grazie al progetto THAITI, messo a punto per curare un Vendicatore che si fosse gravemente ferito o che fosse morto, grazie all'ausilio del sangue alieno Kree.

Ora che manca solo una settimana al ritorno degli Agenti dello SHIELD, fa piacere sapere che siamo arrivati al centesimo episodio e, con i 17 minuti della prima puntata disponibili online, di certo l'attesa per il loro ritorno sarà meno spasmodica. Del resto li vedremo nello, spazio e questo già di per sé fa schizzare l'hype a livelli stratosferici!

Di novità ce ne saranno diveerse, compreso l'arrivo di un nuovo personaggio, Deke, interpretato da Jeffrey Ward. Ecco il tweet:

"✔

@AgentsofSHIELD

Congratulazioni a questi eroi per il 💯 episodio di #AgentsofSHIELD! 🎉🎉🎉"

Traguardo importantissimo, visto che ogni anno non si sapeva mai se la serie sarebbe stata rinnovata oppure no, a causa di ascolti non troppo brillanti... Noi siamo contenti così e non vediamo l'ora di sapere in quali nuove avventure ci porteranno i nostri eroi, agenti più che speciali, dello S.H.I.E.L.D. Tutti pronti? Si parte per lo spazio!