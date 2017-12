Agents of S.H.I.E.L.D. 5: uno dei personaggi principali potrebbe andarsene!

La quinta stagione di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. potrebbe vedere l'abbandono del team dida parte di uno dei personaggi "storici" del serial. Se volete sapere di chi si tratta, proseguite la lettura dopo il salto.

Attenzione possibile Spoiler

Il produttore esecutivo Jed Whedon ha qualche informazione specifica da darci riguardo l'eventuale range di possibilità che il personaggio in questione - che chi vede lo show probabilmente avrà già in mente - si troverà ad affrontare per prendere o meno la decisione di lasciare lo S.H.I.E.L.D.

L'agente è Alphonso “Mack” Mackenzie, interpretato da Henry Simmons. Mack si è unito alla serie Marvel Cinematic Universe nella seconda stagione ed è diventato subito un fan favorite; durante il corso della quarta stagione, quando era nel Framework, il personaggio di Mack ha esperito per la seconda volta la traumatica esperienza della perdita della sua bambina, e ora, trovarsi nello spazio, potrebbe davvero essere l'ultima goccia per lui, che ha sempre desiderato fortemente una vita più normale possibile.

"Penso che lui ne abbia abbastanza, ma sono tutti molto uniti, si vogliono molto bene l'un l'altro, quindi è difficile lasciare indietro i propri amici. Una delle cose che è divertente di quest'anno, è che siamo davvero come una grande famiglia. Alla fine, l'anno scorso, Daisy ha detto: "Andiamo tutti giù insieme", e adesso testeremo se la cosa succederà davvero oppure no," ha detto Whedon.

A voi dispiacerebbe non vedere più Mac? E come credete che potrà evolvere la serie nel corso di questa stagione? Fatecelo sapere nei commenti!

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda tutti i venerdì su ABC.