Agents of S.H.I.E.L.D. 6 debutterà nell'estate del 2019

Dopo settimane di silenzi e rumor sulla possibile cancellazione, il serial televisivo di punta dei Marvel Studios, Agents of S.H.I.E.L.D., è stato rinnovato per una sesta stagione però un po' più corta (solo 13 episodi rispetto ai classici 22).

E adesso un 'duro colpo' per gli appassionati del serial della Marvel. Infatti è stato svelato che la sesta stagione debutterà su ABC non prima dell'estate del 2019; questo vuol dire che dal finale di stagione (previsto per domani sera in USA) alla premiere della sesta passerà un anno. Non c'è una data ufficiale al momento ma è probabile che il serial possa andare in onda già a maggio 2019, con l'arrivo dell'estate americana.

E' un cambiamento drastico rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi. Agents of S.H.I.E.L.D., per quattro stagioni, ha sempre fatto il suo debutto dopo l'estate con il classico stop natalizio; la quinta, invece, è iniziata a dicembre e terminerà, come detto, domani sera.

I fan di Phil Coulson, però, non dovranno disperare: il personaggio sarà anche nel film Captain Marvel, in uscita a marzo 2019. Le possibilità che la serie possa collegarsi o essere intaccata dalla storyline di Avengers 4, in uscita a maggio 2019, dunque sono molte e, anzi, in molti pensano che la serie partirà proprio dopo l'arrivo nelle sale di quest'ultima pellicola proprio per seguire gli eventi del film.