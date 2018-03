Agents of S.H.I.E.L.D.: Avengers: Infinity War "Aprirà nuove strade per la serie!"

Gli eventi diapriranno nuove opportunità di narrazione per gli agenti dello S.H.I.E.L.D., e lo showrunner, Jed Whedon, ne è molto entusiasta.

Una delle più grandi trame irrisolte nell'MCU è quella, lo sappiamo, su i Vendicatori che credono ancora che l'Agente Phil Coulson sia stato ucciso da Loki durante The Avengers, nel 2012. Da allora (e dopo essere tornato alla vita), il membro dello S.H.I.E.L.D. ha segretamente guidato un gruppo di capaci combattenti, mentre i suoi ex colleghi del grande schermo si sono occupati dei loro problemi.

Con l'arrivo di Infinity War e del suo sequel ancora senza titolo, Avengers 4 - che promette di legare insieme tutti i fili narrativi - una risoluzione a questo "mistero in corso" sta per arrivare, e in un modo che nessuno aveva previsto. Ma, a parte l'imminente rivelazione di Coulson - che collega le due sezioni di MCU più vicine - sembra che qualsiasi cosa succederà in Avengers 3, avrà anche effetti significativi sul futuro di Agents of S.H.I.E.L.D.

Al panel dedicato al WonderCon (tramite Deadline), lo showrunner della serie tv, Jed Whedon, ha stuzzicato gli spettatori su ciò che possono aspettarsi da Agents of S.H.I.E.L.D. data la minaccia incombente di Thanos, che vuole conquistare la galassia:

"I film aprono un varco. Quando il dottor Strange è uscito ci ha presentato la magia, questa ci ha regalato Ghost Rider; quando [Guardiani della Galassia] è uscito, siamo stati introdotti nello spazio. Stiamo aspettando che il film esca, in modo che possa aprire una nuova strada narrativa per noi ".

Rimane da vedere se lo show verrà confermato per il futuro oppure no. Voi che ne dite?

Agents of S.H.I.E.L.D. continua, con la quinta stagione, il 4 aprile, in Italia, su FOX, piattaforma Sky.