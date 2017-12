Agents of S.H.I.E.L.D. e Marvel's Inhumans: l'Agente May parla del Crossover

, una delle star della serie tv Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. era all'Heroes and Villains Fest di San Jose, dove le è stato chiesto della possibilità di un crossover tra la sua serie e quella recentemente andata in onda su

La domanda è plausibile non solo per i rumor che già si erano susseguiti in estate riguardo questa eventualità di "incrocio" tra le due serie mandate in onda dalla stessa emittente, ABC.

Tuttavia la Wen non ha risposto alla domanda perché, nel momento in cui le è stata posta, lei era impegnata a parlare un attimo con la co-star Brett Dalton e dunque, alla fine ha solo iniziato un accenno di risposta in questo modo:

"Io penso che quello show sia stato..."

E niente più. O meglio, ha sorriso e ha smesso di parlare. La verità è che non sappiamo nemmeno se le fosse concesso dire qualcosa di questa possibilità di crossover, in effetti. E dunque lei si è salvata in corner dicendo che non è multitasking. Probabilmente per via del fatto che la serie è in bilico e, non è un segreto, le voci di corridoio che si susseguono da prima che andasse in onda la vedrebbero già cancellata e buttata nel dimenticatoio.

Che sia questo il motivo che l'ha spinta a sorridere e a non rispondere più alla domanda? Voleva forse affermare con quella frase che "Io penso che quello show sia stato... (Cancellato)?

Non lo sapremo mai, quel che Ming-Na Wen voleva dire; riguardo l'eventualità della cancellazione di Marvel's Inhumans invece, le probabilità di sapere presto quale sarà il destino della serie, sono alte.

Comunque vada, voi avreste avuto piacere di vedere questo crossover tra Marvel's Inhumans e Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? Ditecelo nei commenti.

Al momento il serial con protagonisti Coulson e gli agenti dello S.H.I.E.L.D. è al suo quinto anno di programmazione. Nel cast troviamo: Clark Gregg nei panni di Phil Coulson, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson/Quake, Ming-Na Wen nei panni di Melinda May, Iain De Caestecker nei panni di Leo Fitz, Elizabeth Henstridge nei panni di Jemma Simmons, Henry Simmons nei panni di Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nei panni di Elena Rodriguez/Yo-Yo.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda il venerdì sera su ABC.