Agents of S.H.I.E.L.D.: nell'episodio "Rewind" vedremo il ritorno di un super fan favorite

Un agente molto speciale sta per tornare in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. e siamo tutti esaltati all'idea di rivederefan favorite! Il suo personaggio appare nella sinossi dell'episodio intitolato "Rewind".

Attenzione possibile Spoiler

Lance Hunter tornerà in un modo completamente inaspettato in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Lo avevamo lasciato fuggitivo insieme alla sua Bobby e credevamo che i due agenti si sarebbero rivisti poi nella paventata serie spinoff "Marvel's Most Wanted" e invece non se n'è più fatto nulla, purtroppo. Così, per dare forse ai fan ciò che hanno chiesto per un po' a gran voce (il ritorno dei Most Wanted), ecco spuntare il personaggio di Hunter nella sinossi dell'episodio intitolato "Rewind", che vedremo in questa nuova quinta stagione di AOS.

Quando li ritroviamo, Coulson e il suo team sono intrappolati nello spazio, nel futuro; tutti tranne Fitz (Iain De Caestecker), lasciato solo sulla Terra, nel presente. la premiere di due ore di S.H.I.E.L.D. - andata in onda venerdì scorso - ha mostrato tutti tranne Fitz e il suo momento in solitaria.

Il rapimento improvviso degli agenti, lascia Leopold in una condizione nella quale lui si ritrova spaesato, non sa cosa sia successo ai suoi amici e, precedentemente era già stato rivelato che uno dei sui amici del passato sarebbe tornato e ora sappiamo chi è: il Lance Hunter interpretato da Nick Blood!E lo sappiamo grazie alla sinossi dell'episodio “Rewind”:

"Con l'inaspettato aiuto che arriverà da Lance Hunter, niente fermerà Fitz dal trovare il suo team sperduto quando il suo incredibile viaggio verrà rivelato in “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. del 22 dicembre. si ABC."

Curiosi?

Nel cast di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.: Clark Gregg nei panni di Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni di Melinda May, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson, Iain De Caestecker nei panni di Leo Fitz, Elizabeth Henstridge nei panni di Jemma Simmons, Henry Simmons nei panni di Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nei panni di Elena “Yo-Yo” Rodriguez. Guest star Nick Blood nei panni di Lance Hunter, Joel Stoffer nei panni di Enoch, Catherine Dent nei panni di General Hale, Lola Glaudini nei panni di Polly Hinton, Lexy Kolker nei panni di Robin Hinton, Zibby Allen nei panni di Lt. Evans, Joy Layton nei panni di Lt. Lucas, Delpaneaux Wills, Anthony Bless e Asante Jones.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda tutti i venerdì su ABC.