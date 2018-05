Agents of S.H.I.E.L.D. nuovo poster, nuovo spoilerosissimo 'indizio'!

La notizia che segue potrebbe contenere spoiler sulla stagione 5 di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Se non volete leggere anticipazioni, non proseguite oltre.

È appena stato rilasciato un nuovo poster di Agents of S.H.I.E.L.D., per l'episodio che si intitola “The Force of Gravity,” e che noi, in Italia vedremo tra qualche settimana, essendo la programmazione nostrana, più indietro rispetto a quella statuinitense. Adesso vediamo un po' di cosa si tratta, qual è lo "spoiler".

Perché potrebbe esserci, ma... Anche no! Dunque, nella locandina appena rilasciata, potete vedere 2 personaggi, l'agente May, e Qovas, della Confederazione. Nella didascalia si legge "Sopravviverà soltanto uno" il che, naturalmente, porta a pensare che sarà uno scontro mortale e che, attenzione, May potrebbe anche non uscirne viva.

Sarà questo il big twist che tutti aspettiamo? Del resto, oltre a connettere, un po' di più, il Marvel Cinematic Universe con la serie "principessa", con qualche riferimento e non più con cameo come avvenne sia con Fury che con Maria Hill in passato, gli showrunner, non crediamo possano fare...

Far morire Coulson, a questo punto (e stiamo speculando), potrebbe essere troppo scontato. Oppure no? May sopravviverà allo scontro?

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sta per concludersi, in USA mancano solo 2 episodi alla fine, e non sappiamo ancora se, dopo questa stagione, la quinta, lo show verrà rinnovato o meno per una sesta. Insomma, aspettiamo, e intanto proviamo a immaginare chi soccomberà tra i due contendenti mostrati nel poster.