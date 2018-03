Agents of S.H.I.E.L.D. torna alle origini e si riconnette all'MCU? Dunque...

La notizia che segue contiene spoiler sulla quinta stagione diSe non volete saperne nulla, non continuate la lettura della news.

L'ultimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., 'Rise and Shine', riporterà in auge alcune delle tecnologie familiari ai fan; per esempio, quella usata in Captain America: Il Primo Vendicatore. Da quando è stato presentato per la prima volta su ABC, Agents of S.H.I.E.L.D. è stato immerso nella mitologia dell'universo cinematografico Marvel, come diretto collegamento ai film. Phil Coulson, naturalmente, è stato portato dai film per recitare nella serie TV. Inoltre, Agents of S.H.I.E.L.D. ha regolarmente presentato episodi legati in qualche modo ai vari film dell'MCU, anche se la cosa è andata scemando negli ultimi tempi.

Agents of S.H.I.E.L.D. è un telefilm incredibilmente legato alla trilogia di Capitan America, dato il coinvolgimento di Steve Rogers nello S.H.I.E.L.D. e la sua lotta all'Hydra. Nei prossimi episodi la "rinascita" dell'organizzazione porterà il Generale Hale a prendere una strana decisione che riguarda uno degli agenti dello SHIELD: Quake, cioè.

Utilizzando la tecnologia che rese Steve Rogers il Primo Vendicatore, lei vuole usare un marchingegno del tutto simile per infondere nel corpo di Daisy Johnson il Gravitonium. Il progetto, udite udite, si chiama "Distruttore di Mondi". E Coulson ha qualcosa da dire al riguardo...

Naturalmente, come abbiamo visto nelle precedenti stagioni di Agenti di S.H.I.E.L.D. e in altre storie dell'MCU, i tentativi degli scienziati di replicare il siero dei super-soldato che ha creato Capitan America sono finiti in modo disastroso. E, se il piano andrà in porto, pare che il tentativo della Hale sarà il più disastroso di tutti, stando a quanto appreso da Coulson e company nel futuro...

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. continua venerdì 6 aprile con "Inside Voices" alle 21:00 su ABC.