Agents of S.H.I.E.L.D. un vecchio, oscuro nemico ritorna, ma con un volto nuovo!

La notizia seguente contiene moltissimidella stagione 5 di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., quindi occhio, se non volete leggere anticipazioni, non proseguite con la lettura!

L'ultimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., "Rise and Shine", ha finalmente rivelato la storia del Generale Hale e di come l'Hydra si inserisca nella timeline del Marvel Cinematic Universe.

Introdotta nove episodi fa, la Hale è stata una figura misteriosa che ha afflitto il team S.H.I.E.L.D. per diverso tempo. Alla fine, i fan hanno capito che Hale è in realtà un agente di Hydra, l'ultima sopravvissuta alla "purga" di Talbot di due anni prima. Ma "Rise and Shine" ha scavato un po' più a fondo nella storia della Hale, spiegando come sia cresciuta nell'Hydra, e come sia sopravvissuta alla distruzione della malefica organizzazione. Inoltre, si capisce anche qualcosa in più su come l'Hydra si inserisca nella continuità temporale complessiva dell'Universo Cinematografico Marvel.

Agents of S.H.I.E.L.D. ha da tempo insinuato il dubbio che la leadership dell'Hydra sia un "affare di famiglia", qualcosa che si tramanda da generazioni, cioè. Questa supposizione sembrava confermata dallo spot promo di "Rise and Shine", che includeva l'immagine della Hale accanto al testo "Non puoi evitare il posto in cui sei nato". Come Malick o Strucker, la Hale è nata nell'Hydra e ed è cresciuta sotto il suo Regime.

"Rise and Shine" ha però introdotto un concetto completamente nuovo: l'idea dell'Hydra Academy. In questo luogo i membri dell'Hydra inviavano i loro figli, al fine di istruirli e indottrinarli. Dopo la laurea, le abilità e le esperienze dei loro figli venivano attentamente valutate, e venivano dunque assegnati loro i vari compiti - unirsi allo S.H.I.E.L.D., entrare nell'Aeronautica, e cose simili. La Hale ha studiato insieme a Strucker e Sitwell e, dopo la laurea, è stata assegnata all'unione militare. Ciò solleva la possibilità che l'Hydra, e forse anche il Generale Hale stessa, possa essere una presenza importante nel cinecomic con Brie Larson, Captain Marvel.

Conseguentemente, questo vedrebbe una continuità temporale e una spiegazione ai personaggi che vediamo oggi nel serial.

Siete curiosi di vedere come proseguiranno le avventure degli Agenti dello S.H.I.E.L.D.? E, vorreste che fosse nuovamente legato alla divisione più grande, quella cinematografica?

Vi ricordiamo che da noi Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D torna il 4 aprile, con l'episodio 100, su FOX, piattaforma Sky.