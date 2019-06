Agents of S.H.I.E.L.D.: Ms. Marvel apparirà in futuro nello show?

Nell'ultimo episodio andato in onda di Agents of S.H.I.E.L.D. è stato intrdotto un nuovo personaggio nella serie e la speranza è quella che arrivi anche un celebre Inumano a far capolino prossimamente.

Sebbene nel corso dell'episodio in questione si sia scoperto che Trevor l'assistente di Deke Shaw è in realtà un agente dello SHIELD sotto copertura cui Mack e i compagni si riferivano come Agent Khan, questo ha portato alcuni fan a domandarsi se questo non potrebbe essere un indizio circa il prossimo arrivo nello show di Kamala Khan, ovvero Ms. Marvel.

Mentre è molto probabile che i Marvel Studios vogliano tenere per sé il personaggio di Ms. Marvel per un possibile film standalone all'interno del Marvel Cinematic Universe, non bisogna dimenticare che Agents of S.H.I.E.L.D. è stata la prima property Marvel ad accennare l'esistenza degli Inumani. Di fatti si dovrebbero ri-configurare le origini del personaggio se un giorno dovesse essere presentato in un film completamente a lei dedicato.

Già all'epoca dell'uscita di Captain Marvel i fan avevano cominciato a speculare circa la possibile introduzione del personaggio di Ms. Marvel già nel film con Brie Larson, salvo poi arrivare la smentita dello stesso Kevin Feige, il quale ha assicurato che all'epoca dei fatti narrati in Captain Marvel, Ms. Marvel non era nemmeno nata e che quindi era da considerare impossibile una sua presenza o accenno già in quella pellicola.

Brie Larson, comunque, spera che il personaggio venga introdotto in un eventuale Captain Marvel 2: "Il mio sogno sarebbe che Ms. Marvel avesse un ruolo nel sequel. Quello è l'obiettivo". Insomma, non ci resta che aspettare e attendere ulteriori sviluppi in merito.