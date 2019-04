Agents of S.H.I.E.L.D., ecco un nuovo motion poster in stile fumetto!

Dopo aver presentato i character poster di Agents of S.H.I.E.L.D., la pagina ufficiale della serie targata ABC ha diffuso in rete un nuovo motion poster dai toni fumettistici dedicato all'imminente sesta stagione.

Il poster, che potete trovare in calce alla notizia, è ispirato ai lavori di Jim Steranko, fumettista celebre ai più per la serie Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D pubblicata nella testa Strangers Tales durante gli anni '60.

Il nuovo arco narrativo ripartirà degli eventi mostrati sul finale della quinta stagione, episodio che ha visto i protagonisti alle prese con Graviton mentre Phil Coulson (Clark Gregg) e Melinda May (Ming-Na Wen) sono partiti insieme per tornare a Taithi.

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. debutterà su ABC il prossimo 6 maggio, mentre la data di uscita italiana non è ancora stata comunicata. Cosa vi aspettate dal ritorno della serie Marvel? Fatecelo sapere nei commenti!

Ricordiamo che ABC ha già confermato ufficialmente l'arrivo della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. Negli ultimi mesi i membri della cast hanno lasciato intendere segnali contrastanti sul destino dello show, tanto che al momento è difficile immaginare se la settima stagione sarà effettivamente l'ultima: Clark Gregg ha ammesso che potremmo trovarci di fronte alla stagione finale, mentre Jeph Loeb durante il WonderCon si è detto molto positivo sul suo proseguimento.