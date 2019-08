Agents of S.H.I.E.L.D.: Patrick Warburton tornerà per l'ultima stagione

La stagione conclusiva di Agents of S.H.I.E.L.D. vedrà il ritorno di volti familiari ai fan della serie Marvel. Per esempio, i rumor erano già nell'aria da tempo e alla fine è arrivata la conferma della presenza di Hayley Atwell(Peggy Carter). Questa volta è stato Patrick Warburton a dare l'annuncio: tornerà a vestire i panni di Rick Stoner.

La notizia viene direttamente dalle parole dell'attore, che si trovava al Comicon di Dublino. Alla domanda su un possibile ritorno nello show, Warburton ha risposto: “si, tornerò. Di recente ho girato alcune scene con gli altri. È stato molto divertente”. Quando sono state terminate le riprese di Agents of S.H.I.E.L.D., i membri del casto avevano condiviso i propri pensieri sulla chiusura dello show, ma il nome di Warburton non era ancora emerso.

L'agente Stoner era apparso per la prima volta nella quinta stagione, in alcuni video risalenti agli anni 70. Il suo ritorno fa ipotizzare che nel corso della stagione ci saranno diversi salti temporali. Nel finale della sesta, infatti, abbiamo visto gli agenti viaggiare fino agli anni 30 e non c’è da escludere che sia l’unico periodo storico in cui finiranno.

Agents of S.H.I.E.L.D. si concluderà con la settima stagione, come confermato da Jeph Loeb, il presidente di Marvel Television. Andrà in onda nel 2020, anche se fino a ora non è stata ancora comunicata una data ufficiale.