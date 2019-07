Agents of S.H.I.E.L.D., la quinta stagione era stata originariamente pensata come l'ultima

È Jeph Loeb, il Presidente di Marvel Television, assieme al produttore Jeff Bell, a rivelarlo: la serie tv Agents of S.H.I.E.L.D. sarebbe dovuta terminare con la quinta stagione. E invece...

Non tutti gli show hanno la fortuna di poter continuare a lungo, e a volte è la storia stessa a decidere quando è ora di scrivere la parola fine. Guardate Supernatural, che dal doversi concludere con la quinta stagione (secondo i piani originali del suo creatore, Eric Kripke), è invece andata avanti per altri 10 intensi anni.

E, similmente, l'ora di Agents of S.H.I.E.L.D., che sembrava anch'essa essere arrivata con la quinta stagione, è stata invece prolungata fino a una settima, lasciando momentaneamente di stucco anche gli stessi addetti ai lavori.

"Mentre stavamo portando a conclusione la quinta stagione, sentivamo come se ci stessimo avvicinando alla fine [dello show]" dichiara Jeph Loeb.



"L'abbiamo certamente scritta come tale. Il season finale vedeva Coulson dire addio al team. Sapete, non pensavamo di avere una sesta stagione una volta mandato il personaggio principale a morire su un'isola, con la sola compagnia della donna che ama, mentre gli altri volano via chissà dove" conferma Jeff Bell "Credevamo fosse un finale davvero buono".

E Loeb concorda: "Era soddisfacente sotto diversi punti di vista. Poi ci chiamano dal network, e ci dicono 'Hey, ci è piaciuto davvero! Avete qualche brillante idea per la sesta stagione?'"

"E noi abbiamo detto 'Nooooo'" confessa Bell ridendo.

"Così Jeff, Maurissa e Jed si sono rinchiusi da qualche parte a fare brainstorming, e alla fine sono tornati con un'idea davvero entusiasmante in mente. Non volevamo rimangiarci quello che era accaduto a Coulson. Sarebbe stato come imbrogliare, una presa in giro, e avrebbe tolto significato a tutto quello che avamo fatto. Così quest'idea di averlo di nuovo nello show, ma nei panni di qualcuno che gli somiglia soltanto, per poi fare esattamente il suo opposto, e di fare affrontare ai nostri personaggi e ai nostri fan una situazione del genere, con Clark Gregg che chissà come se la sarebbe giocata... Ci siamo davvero entusiasmati, ma in maniera diversa rispetto al passato" conclude Loeb.

Agents of S.H.I.E.L.D. è attualmente in onda su ABC con la sua sesta stagione, mentre il cast sta girando l'ultimo episodio dello show.