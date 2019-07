Agents of S.H.I.E.L.D.: Sarge assume il controllo nel promo dell'ottavo episodio

Marvel Television e ABC hanno diffuso in streaming un nuovo promo televisivo dell'ottavo episodio della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., intitolato "Collision Course (Part 1)".

Nel corso dell'ultimo episodio andato in onda lo scorso 28 giugno, abbiamo visto un team-up tra i riluttanti agenti dello S.H.I.E.L.D. e Sarge (Clark Gregg), che adesso cercherà di assumere il comando della situazione per sventare una catastrofica minaccia.

Il nuovo episodio, l'ottavo della stagione in corso intitolato "Collision Course (Part 1)", andrà in onda il 5 luglio prossimo, come sempre su ABC. Nell'episodio - che comprenderà un arco narrativo suddiviso in due parti - il team sarà costretto a seguire gli ordini di Sarge per scongiurare la minaccia di estinzione rappresentata dalla creatura in grado di divorare pianeti interi. Nel frattempo, sulla Lazy Comet accade qualcosa di strano, con Leo Fitz (Iain De Caestecker) e Gemma Simmons (Elizabeth Henstridge) che faranno una scoperta sorprendente.

I fan, impazienti di scoprire cosa la serie riserverà nel suo finale di stagione (che verrà trasmesso nel corso di agosto) - qualcosa descritto come una grande svolta in una recente intervista concessa da Chloe Bennet (Daisy "Quake" Johnson) ed Elizabeth Henstridge - devono però ancora riprendersi dagli eventi narrati nel corso dell'ultimo episodio trasmesso, Toldja, in cui hanno dovuto dire addio a un altro personaggio, Enoch (Joel Stoffer), dopo che un paio di settimane fa era infatti toccato a Keller (Lucas Bryant) salutare gli appassionati.

Nell'ultimo episodio andato in onda, FitzSimmons si sono appena riuniti ma sono intrappolati sul pianeta alieno Kiston, dove si alleano con Enoch per evitare danni collaterali e sventare i piani del cattivo di turno. Mentre Enoch si prepara a partire per una missione e trovare un nuovo posto per il suo popolo, consegna a FitzSimmon un dispositivo per chiamarlo in caso di emergenza, per poi dirgli addio.

Le reazioni degli appassionati sui social network a questa rivelazione non sono tardate ad arrivare, alcune altrettanto commoventi.