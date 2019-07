Agents of S.H.I.E.L.D.: lo showrunner ci anticipa un grande ritorno

Tra le reazioni all'ultimo giorno di Agents of S.H.I.E.L.D. da parte del cast, i fan sono rimasti sorpresi dal video diffuso dallo showrunner Jed Whedon sul suo account Instagram ufficiale.

Il video si apre con lo showrunner insieme alla figlia mentre camminano in uno dei set della serie. Ad un certo punto possiamo vedere che mentre prende in braccio la bambina, sceglie di inquadrare un simbolo che i fan dell'universo Marvel riconoscono all'istante: su un muro è disegnato il simbolo verde di HYDRA. Scherzando fa ripetere due volte alla figlia il nome dell'organizzazione, non lasciando dubbi sull'identità dei prossimi villain della serie.

Come sapete l'organizzazione criminale ha fatto parte dell'universo cinematografico creato da Stan Lee, in particolare nel film Capitan America: The Winter Soldier, prima di passare, durante la quarta stagione, nella serie TV Agents of S.H.I.E.L.D.

La settima sarà la stagione conclusiva della serie, è stato infatti annunciato che metterà la parola fine alle avventure di Phil Coulson e del suo team. Non abbiamo ancora notizie sulla trama delle ultime puntate dello show, ma da diversi indizi pare che ci sarà un crossover tra Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter. Potrebbe essere l'occasione giusta per chiudere definitivamente la storia lasciata in sospeso dalla cancellazione della serie con protagonista Hayley Atwell interprete del personaggio Peggy Carter.