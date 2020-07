Agents of SHELD, una star di GLOW sarà nel prossimo episodio: scoprite chi

La lunga corsa di Agents of SHELD continua a regalare sorprese ai suoi fan e stasera, 1° luglio, negli Stati Uniti verrà trasmesso l'episodio Adapt or Die, in cui al team di agenti sotto copertura si unirà anche un'ospite speciale direttamente da GLOW, la commedia targata Netflix sul wrestling femminile professionistico.

Ad arrivare sul set sarà infatti l'attrice Shakira Berrera, che ironicamente nella sere d'origine interpreta il personaggio di Yo-Yo, nome che l'accompagnerà anche tra i ranghi dei viaggiatori del tempo. Dopo gli eventi di A Trout in the Milk andata in onda la scorsa settimana, abbiamo visto Coulson e i suoi viaggiare negli anni '70 e adesso i nostri si trovano improvvisamente in percolo di vita a bordo dello Zephyr One: il futuristico quartier generale del'organizzazione nulla sembra potere contro gli implacabili missili che gli sono alle calcagna.

Nel promo dell'episodio 7x06, che vi lasciamo nel trailer in alto, la situazione appare ormai critica, ma essendo appena a metà del'ultima stagione dovrà necessariamente esserci qualche evento fortuito ed inatteso che aiuterà i beniamini del piccolo schermo Marvel a mettersi in salvo... Quale sarà?

Intanto, anche Sousa e Daisy avranno la loro dose di guai nel prossimo episodio di Agents of SHIELD e, poco per volta, sembra che tutte le pedine stiano prendendo il loro posto sulla scacchiera che ci condurrà all'attesissimo, e definitivo, finale.