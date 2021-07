Agents of SHIELD: le 5 incongruenze più gravi con il Marvel Cinematic Unive

Come tutti sappiamo Agents of SHIELD è considerata una serie non canonica con il MCU. Ed effettivamente questo possiamo notarlo in alcune incongruenze tra lo show e i film, soprattutto con due pellicole degli Avengers: Age of Ultron ed Endgame. Vediamo insieme quali sono le 5 principali incongruenze identificate.

In Agents of SHIELD, purtroppo, le connessioni funzionano a senso unico: se la serie si collega ai film, il contrario non accade. In particolare nella sesta stagione vediamo una chiara discrepanza rispetto agli eventi di Avengers: Endgame. Infatti la season è uscita a Maggio 2019, ed essendo la differenza temporale rispetto all'inizio della quinta di circa un anno, dovremmo trovarci poco dopo gli eventi di Endgame, film uscito nell'Aprile dello stesso anno. Dunque dovremmo trovarci con una popolazione decimata. Ma la situazione causata da Thanos non la vediamo nelle stagioni della serie seguenti al film, per cui questo fa ipotizzare che Agents of SHIELD si trovi in una linea temporale diversa rispetto alla pellicola.

La scissione tra i film e la serie la vediamo, però, anche in Avengers: Age of Ultron, capitolo nel quale il regista Whedon ha deciso di non includere l'agente Phil Coulson, che come vediamo dalla serie, negli eventi del film dovrebbe avere una sua importanza. Whedon ha affermato che per lui, nel film, Coulson è morto, elemento che non andrebbe a combaciare con la storia che conosciamo.

Inoltre nell'atto finale di Age of Ultron vediamo Fury apparire con un helicarrier che aveva nascosto prima che venissero tutti distrutti nel film di Captain America: The Winter Soldier. Una cosa che sembra assolutamente infattibile. Infatti Fury non avrebbe avuto il tempo di fare una cosa del genere, soprattutto senza l'aiuto di nessuno. E che siano stati distrutti ne avevamo avuto conferma in Agents of SHIELD, ma Whedon lo ignora.

Proprio nel film del 2015 degli Avengers notiamo un terzo elemento che ci fa storcere il naso. Infatti, prima di vedere Natasha che osserva sul suo smartphone la foto del figlio di Occhio di Falco, viene inquadrata la nuova stazione dello SHIELD. Molto strano, considerando che non ne viene fatta parola nella serie TV!

Un'altra incongruenza tra la serie e altri prodotti del MCU sarebbe da individuare, questa volta, nel confronto con uno show. Si tratta di WandaVision. Nella serie hit su Scarlet Witch, abbiamo modo di vedere il Darkhold, il libro di incantesimi che appare anche in Agents of SHIELD. Tuttavia il Darkhold di WandaVision è molto diverso da quello visto nella serie della ABC. I fan hanno individuato in questa differenza un altro motivo per cui Agents of SHIELD non sarebbe da considerare canonica con l'Universo Marvel.

Dopo le connessioni perfette della prima stagione con il film di Captain America: The Winter Soldier, la serie si è allontanata sempre di più dal MCU, fino a diventare un prodotto staccato. Un vero peccato. E se volete saperne di più sul perché Agents of SHIELD non appartiene al canone del MCU, ci abbiamo pensato noi a spiegarvelo!