Agents of SHIELD 5: promo per il quinto episodio "Rewind"

Marvel Television ed ABC hanno rilasciato un nuovo promo per il quinto episodio della quinta stagione di Agents of Shield , che andrà in onda negli Stati Uniti la prossima settimana.

Rewind, come si può vedere attraverso il video presente in apertura, tenterà di spiegare la sorpresa avvenuta nel finale della puntata di qualche sera fa, A Life Earned, e che in Italia andrà in onda su Fox il prossimo 10 Gennaio, quattordici prima dell'episodio mostrato nel promo di questa notizia.

In Rewind, Leo Fitz, con l'aiuto di Lance Hunter, cercherà di trovare la squadra persa. Ma nel promo si vede Fitz in una brutta situazione, prima di essere salvato dal vecchio amico, interpretato da Nick Blood.

Si tratterà della prima volta che Lance Hunter apparirà in Agents of SHIELD, dopo l'addio avvenuto insieme a Bobbi "Mockinbird" Morse.

L'episodio spiegherà anche come Fitz ha ottenuto un messaggio dallo SHIELD nel futuro, sotto forma di cartolina.

Oltre al cast principale, nella puntata scritta da Craig Titley e diretto da Jesse Bochco figurano Nick Blood, joel Stoffer, Catherine Dent, Lola Glaudini, Lexy Kolker, Zibby Allen, Joy Layton ed Anthony Bless.

Come dicevamo poco sopra, la messa in onda in Italia dell'episodio ad oggetto della news, è previsto per il prossimo 24 Gennaio, ovviamente sull'emittente satellitare Fox, a cui è stata affidata la messa in onda direttamente dalla prima stazione.

Nel frattempo, vi rimandiamo al video.