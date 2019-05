Agents of SHIELD 6: gli attori di Mack e Yo-Yo parlano dei loro personaggi

La sesta stagione della serie Agents of SHIELD si sta dimostrando ricca di importanti avvenimenti. Nonostante i lavori già avviati per la settima, alcuni membri del cast hanno voluto parlare dei propri personaggi e delle decisioni di cui si sono resi protagonisti.

Dopo le dichiarazioni di Clark Gregg e Chloe Bennet su Agents of SHIELD arrivano anche quelle di Henry Simmons, interprete del personaggio di Mack, a proposito del suo nuovo ruolo all'interno dello Shield e del rapporto con Coulson:

"Il mio personaggio ha avuto un percorso particolare. Ha iniziato come meccanico e poi si è laureato. Non era un tipo avvezzo alla violenza. Poi si è ritrovato a combattere e in breve tempo si è ritrovato a capo dello Shield. Tutto è successo così rapidamente, e adesso ci ritroviamo in una situazione in cui metà del team sta cercando un membro scomparso, senza dimenticare tutti gli eventi che stanno accadendo simultaneamente nel mondo. Per questo il rapporto con l'ologramma di Coulson è diventato molto fondamentale per lui."

Queste invece le dichiarazioni dell'attrice Natalia Cordova-Buckley che ha spiegato il nuovo rapporto che la lega al personaggio di Mack:

"Yo-Yo si trova in una situazione molto problematica. Ha sempre mostrato un atteggiamento ribelle e non si è mai voluto attenere alle regole istituzionali. Adesso però è diventata un agente ufficiale e dovrà imparare a rapportarsi con gli altri con molta più diplomazia. Sopratutto adesso che il suo ex amante si ritrova a capo dello Shield."

I due attori poi hanno parlato della possibilità di rivedere Mack e Yo-Yo di nuovo insieme, sopratutto alla luce dei nuovi rumour che parlavano di una love story in arrivo tra due protagonisti in Agents of SHIELD:

"I due si sono separati nella terza stagione. Mack si è dimostrato molto concentrato con il suo lavoro, anche se l'amore sembra essere sempre lì." ha dichiarato Simmons. Mentre Natalia Cordova-Buckley ha affermato "C'è ancora una possibilità, lei sta trovando la sua strada da sola adesso, e ha trovato in Keller qualcuno di cui fidarsi".