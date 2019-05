Agents of SHIELD 6: dettagli su Coulson e sui collegamenti con lo 'Schiocco' di Thanos

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. ha finalmente debuttato in suolo americano e molti fan si chiedono come si svilupperà la trama dopo alcuni risvolti sconvolgenti a cui abbiamo assistito già nel primo episodio. Leggiamo le dichiarazioni di Clark Gregg e Ming Na-Wen, interpreti di Phil Coulson e dell'agente May.

Stando agli eventi della precedente stagione, infatti, sappiamo che Phil Coulson potrebbe essere morto, eppure sembra che il personaggio sia destinato a tornare nel corso della Stagione 6 di Agents of S.H.I.E.L.D. ma... nei panni di qualcun altro.

Leggiamo cosa ha da dirci Clark Gregg, attore di Phil Coulson sin dalle sue prime apparizioni nel Marvel Cinematic Universe, in Iron Man, Thor e The Avengers, prima di spostarsi come attore protagonista nello show prodotto da ABC.

"Chiaramente quello non è Phil Coulson, ma si tratta del leader di uno strano gruppo di creature umanoidi. E il fatto che tutti pensino di conoscerlo è un elemento che trova divertente e inquietante al tempo stesso".

Sullo stesso argomento è intervenuto il producer Jed Whedon:

"Pensiamo che lo show non esiste senza di lui. Ma non avremmo mai acconsentito a un ritorno del genere se non avessimo pensato che ci sia qualcosa da raccontare".

Altra grande protagonista di Agents of S.H.I.E.L.D. è Ming Na-Wen, attrice dell'agente May. Sentiamo cosa ha da dirci (via TV Line) in merito alla premiere della Stagione 6, e soprattutto riguardo i collegamenti con le vicende di Avengers: infinity War e col finale di Avengers: Endgame.

"Sono del tutto confusa in merito alla questione di Coulson! Anche se, ecco, dovrei essere abituata in quanto a cloni (riferendosi all'esistenza degli LMD)... Tutto è possibile, comunque. Nella mente di May esiste il 10% di possibilità che quello sia davvero Coulson, ma in fondo sa bene che non è così. Avrà bisogno di sapere chi diamine è questo tizio, che sia il gemello proveniente da un universo parallelo?

"Voglio dire, l'ha visto morire. L'ha seppellito, quindi è normale che abbia avuto una reazione come quella che avete visto. In fondo, ha chiuso un capitolo della sua vita e ora che il 'vaso di Pandora' si è riaperto, è ovvio che la cosa non le piace del tutto.

Per quanto riguarda lo Schiocco, sappiate che non è ancora avvenuto. Penso sia necessario sapere che, da questo punto in poi, ci siamo slegati dal Marvel Cinematic Universe in tema di continuity, stiamo raccontando storie e situazioni a sé stanti. Tutto ciò sta accadendo prima che Thanos schioccasse le dita".

Insomma, nessun personaggio della serie Marvel è stato polverizzato. Per ora...