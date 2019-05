Agents of SHIELD 6, diamo un'occhiata alle foto di due nuovi personaggi

Le avventure nello spazio profondo continuano a regalare nuovi spunti a questa sesta stagione di Agents of SHIELD. Nel prossimo episodio faremo infatti la conoscenza di due nuovi personaggi.

Si tratta di Mr. Kitsom ed Atarah, interpretati rispettivamente da Michael Hall e Sherri Saum, conosciuti al grande pubblico principalmente per le loro apparizioni in La Zona Morta (Hall) e The Fosters (Saum). Il primo è il proprietario dell'impero del gioco d'azzardo che Fitz ed Enoch, dopo esser stati derubati dai pirati spaziali, proveranno ad imbrogliare. Kitson si presenta come un individuo dall'aspetto piuttosto eccentrico, ornato dai più svariati tipi di accessori, e siamo sicuri che sarà un personaggio piuttosto memorabile.

Atarah è invece un Chromicom che sembra volere qualcosa dagli agenti. Dalla foto rilasciata è facile intuire un carattere piuttosto aggressivo: quello sguardo fisso verso un interlocutore off-screen non promette nulla di buono, non ci sorprenderebbe veder partire fulmini e saette da un momento all'altro.

Il quarto episodio di Agents of SHIELD ci è già stato presentato in un nuovo trailer, e a quanto pare in esso sarà presente anche un cameo della showrunner della serie. Il terzo episodio di questa stagione, invece, ha riscontrato un gradimento piuttosto alto: i fan sembrano considerarlo uno dei più spassosi di sempre.