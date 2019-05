Agents of SHIELD 6: il terzo episodio è stato il più spassoso di sempre!

Agents of SHIELD, nel corso degli anni, ha intrapreso una direzione molto oscura e sembra che anche la Stagione 6 non si precluderà dei toni simili. Per fortuna, però, l'episodio 6x03 ci ha regalato uno dei momenti più divertenti e spensierati di sempre.

La puntata in questione è intitolata "Fear and Loathing on the Planet of Kitson" e ci ha portato dalle parti di Daisy e Jemma, che hanno intrapreso un viaggio volto a ritrovare il loro compagno perduto, Fitz. Durante la missione, però, le due agenti dello SHIELD assumono dei particolari allucinogeni, e iniziano a dare di matto regalandoci una serie di momenti davvero spassosi.

In particolare Chloe Bennett, attrice di Daisy, si è spesa in una performance da monologo interiore, fornendo una recitazione piuttosto sopra le righe mentre tentava di usare i suoi poteri nonostante fosse intossicata dalle sostanze allucinogene assunte. Le visioni di cui cade vittima Jemma, invece, mostrano il povero Fitz in abiti da scimmia, visto che la serie scherza sin dalla prima stagione sulla passione del personaggio per le creature pelose.

Sulla Terra, invece, Mack e gli altri sembrano non passarsela granché bene, viste le malefatte del misterioso Sarge, nuovo villain di questa serie.

Ricordiamo che la prossima puntata di Agents of SHIELD sarà la quarta della Stagione 6 e che lo show in collaborazione tra Marvel e ABC viene trasmesso, per ora, negli USA. La sesta stagione debutterà sui canali Fox di Sky a giugno 2019.