Agents of Shield 6, Jeff Ward: 'Deke sta cercando il suo posto nel mondo'

I primi tre episodi di questa sesta stagione di Agents of SHIELD avevano lasciato i fan con un grosso dubbio nella testa: che fine aveva fatto Deke Shaw? Il personaggio, recentemente promosso a membro fisso dello show, ha infine fatto ritorno durante il quarto episodio Code Yellow.

L'episodio, che ha scatenato il dispiacere dei fan a causa della morte di un personaggio molto amato, ci ha mostrato molto di ciò che ha tenuto impegnato Deke fino a questo punto della stagione. Proprio sulla situazione attuale del personaggio si è espresso il suo interprete Jeff Ward, interpellato da ComicBook.

"Beh, Deke è stato parecchio dispiaciuto di aver dovuto sentire la mancanza di tutti, ma ha comunque fatto il suo pieno di Zima durante queste settimane. [...] Ha preso coscienza della presenza nel nostro mondo di certa tecnologia non brevettata proveniente dal futuro e sta cercando il modo di trarne profitto. Io penso che a questo punto Deke sia parecchio concentrato sul capire quale sia il proprio posto nel mondo, a ritagliarsi la sua piccola nicchia, o grande nicchia in effetti, non è troppo preoccupato del modo in cui si ramificherà il futuro, è ancora tanto lontano. [...] Penso che a questo punto della storia lui sia come un ragazzino in un negozio di caramelle, occupato soltanto a prenderne il più possibile, a divertirsi. Ma sono sicuro che è qualcosa di cui si renderà conto più tardi" ha spiegato Ward.

Non solo Deke, comunque: Code Yellow ci ha dato anche modo di approfondire il discorso su quale sia la reale identità di Sarge, il villain di questo nuovo arco narrativo.