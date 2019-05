Agents of SHIELD 6, il mistero del nuovo series regular mancante dalle premiere

Mentre attendiamo fiduciosi il secondo episodio di Agents of SHIELD 6, dal titolo "Window of Opportunity", ci siamo scoperti insieme a Comicbook.com a interrogarci su di una particolare assenza dalla premiere della stagione, "Missing Pieces", ed esattamente del nuovo serie regular però, curiosamente, mancante.

Alla fine dell'episodio, Agents of SHIELD è tornato per lasciarci nuove domande: chi è Sarge? Cosa stava succedendo agli occhi di Fitz? Ci sarà una riconciliazione tra Mack e Yo-Yo? Ma soprattutto - e qui arriva il focus: dove diavolo è Deke? Quest'ultimo interrogativo è davvero interessante, perché Jeff Ward, interprete del personaggio, è stato recentemente promosso a serie regular, ma nella premiere di lui neanche l'ombra.



Ovviamente siamo consapevoli che prima o poi arriverà - probabilmente più prima che poi -, visto che noi sappiamo che è ancora vivo, anche se la squadra non è ha la minima idea. Non c'è stata neanche una piccola menzione al personaggio, mentre l'unica persona realmente interessata al suo benessere è stato prontamente spedita nello spazio profondo.



Che possa già tornare nel secondo episodio? A nostro avviso è forse troppo presto, ma il fatto che Agents of SHIELD 6 sia stata ridotta a 13 episodi non aiuta a mantenere a livelli bassi l'ansia, sperando il buon Deke possa tornare quanto prima.