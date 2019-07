Agents of SHIELD 6, parliamo della scioccante scena post-credit in 'Collision Course II'

È andato in onda ieri sera in America, sulla ABC, "Collision Course Part. II", nono episodio della finora elettrizzante sesta stagione di Agents of SHIELD che ha visto un susseguirsi di momenti adrenalinici, scene spettacolari e molto emozionanti e tante sorprese, come quella nella scena post-credit.

Innanzitutto, all'interno dell'episodio, vediamo finalmente FitzSimmons che si riuniscono agli altri agenti dopo più di metà stagione, oltre il giro di boa e con soli quattro episodi rimasti prima di dare il via alla produzione della settima e già annunciata stagione di Agents of SHIELD. C'è anche stata l'apparente (sottolineiamolo) sconfitta degli Shrike e una sorta di lieto fine per la nostra squadra di eroi. Questo fino a quando l'Agente May non ha deciso di entrare nella cella del prigioniero Sarge (Clark Gregg).



Nella scena post-credit, infatti, vediamo May incontrare Sarge in cella, tirare fuori la pistola e sparargli a sangue freddo tre colpi al petto, per poi avvicinarsi, premere la canna dell'arma sulla testa del nemico dal DNA identico a quello di Coulson e premere nuovamente il grilletto per finirlo. Non è chiaro cosa accadrà adesso, ma troviamo difficile pensare che Sarge possa essere tagliato fuori in questo modo.



Voi cosa ne pensate? Agents of SHIELD 6 tornerà in onda il prossimo 19 luglio con il decimo episodio, "Leap".