Agents of S.H.I.E.L.D. 6: la premiere ha introdotto un personaggio omosesuale

Dopo la pubblicazione del primo trailer del nuovo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., vale la pena tornare indietro alla messa in onda del primo episodio della sesta stagione della fortunata serie Marvel/ABC.

Il nuovo episodio, che negli Stati Uniti è andato in onda nella giornata di ieri venerdì 10 maggio, ha infatti introdotto una serie di nuovi personaggi, incluso il dottor Marcus Benson, interpretato dal veterano Barry Shabaka Henley: la puntata infatti segue May e Mack mentre reclutano Benson come capo dipartimento per portare avanti l'obiettivo di riaprire la SHIELD Academy.

Durante il loro incontro, Benson rivela di aver perso qualcuno di importante, e dalle sue parole si intuisce che stia parlando di una relazione apertamente gay: purtroppo Benson rivela di aver perso il proprio compagno, il che fa presumere che la relazione non verrà mostrata interamente davanti alla cinepresa.

Quello interpretato da Henley non è il primo personaggio LGBTQ della serie. Nella terza stagione, Joey Gutierrez (Juan Pablo Raba) è entrato a far parte della breve vita dei Secret Warriors di Daisy, ma è rimasto nello show per soli sei episodi. Tuttavia, Joey è considerato il primo personaggio apertamente gay nel Marvel Cinematic Universe (anche se ultimamente il titolo, almeno per quanta i lungometraggi cinematografici, è stato assegnato al personaggio interpretato da Joe Russo in Avengers: Endgame).

Un altro personaggio gay dovrebbe essere Piper (Briana Venskus), la cui sessualità non è mai stata discussa in modo esplicito ma che comunque, in passato, ha alluso ad un'attrazione nei confronti di May.

