Agents of SHIELD 6: promo, immagini e sinossi ufficiale dell'episodio "Leap"

Dopo la sconvolgente scena post-credit di "Collision Course II", Agents of SHIELD si prepara a tornare il prossimo 19 luglio con l'episodio intitolato "Leap".

In attesa di scoprire quali saranno le conseguenze delle azioni di May nei confronti di Sarge, ABC ha pubblicato un nuovo promo ufficiale che anticipa una crisi di identità per il personaggio interpretato da Ming-Na Wan. Potete visionare il video in alto.

Le immagini ufficiali che vi proponiamo in calce alla notizia (via ComicBookMovie), invece, forniscono uno sguardo al team di Agents of SHIELD mentre si prepara ad affrontare una nuova e inaspettata minaccia.

Questa la sinossi ufficiale dell'episodio: "La festa è finita, e ora i membri del team devono fidarsi l'uno dell'altro per affrontare la catastrofe imminente e un nemico che è più vicino di quanto pensano."

Per chi se lo fosse perso, nella scena post-credit dello scorso episodio May ha sparato a sangue freddo contro Sarge (Clark Gregg) per poi finire una volta per tutte il nemico dal DNA identico a quello dell'Agente Coulson, personaggio che quest'anno è tornato sul grande schermo al fianco di Nick Fury in Captain Marvel (vedi: recensione di Captain Marvel).

Il nuovo episodio di Agents of SHIELD andrà in onda su ABC il prossimo 19 luglio.