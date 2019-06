Agents of SHIELD 6: il promo del settimo episodio anticipa un team-up

ABC ha diffuso in rete il promo ufficiale di "Toldja", l'episodio 6x07 di Agents of SHIELD atteso sul network statunitense il prossimo 28 giugno.

Dopo un episodio definito da molti fan come "sconvolgente", Agents of SHIELD si prepara a tornare in scena con il rilascio di Sarge (Clark Gregg) dalla custodia dell'organizzazione per aiutare il direttore Mack (Henry Simpson) a contenere la minaccia degli Shrike.

Nel promo, che potete trovare all'interno della notizia, Sarge fa presente la sua lista di richieste mentre alcuni membri del team devono ancora rendersi conto dei potenti mezzi di questo nuove nemico. Nello scorso episodio Sarge ha fatto sapere che gli Shrike sono stati creati da qualcun altro, probabilmente il villain principale della stagione.

In attesa di scoprire come proseguirà la storia, vi ricordiamo che Agents of SHIELD è già stata rinnovata per una settima (e forse ultima) stagione. A confermare il fatto che la nuova stagione potrebbe concludere lo show ci ha pensato lo stesso Clark Gregg, che nei mesi scorsi ha anche affermato di aver scoperto all'ultimo del suo ritorno nella stagione in corso.

Con l'arrivo di Disney+ previsto per gli ultimi mesi del 2019, il futuro degli show Marvel sviluppati da altri network si fa sempre più incerto: al momento sono state infatti confermate solamente serie incentrate su personaggi del MCU apparsi su grande schermo come Falcon, The Winter Soldier e Loki.