Agents of SHIELD 6: la reunion del sesto episodio in una nuovo foto dietro le quinte

Il sesto episodio della sesta stagione di Agents of SHIELD ha ricevuto una grande accoglienza da parte dei fan, che tra le altre cose hanno apprezzato il ritorno di una reunion piuttosto inaspettata.

Stiamo ovviamente parlando di Jemma Simmons e Leo Fitz, la cui relazione viene indicata con il nome "FitzSimmons". Cavalcando l'entusiasmo dei fan, la showrunner Maurissa Tancharoen ha condiviso una simpatica foto dietro le quinte dell'episodio "Inescapable" che include Iain De Caseter (Fitz), Elizabeth Henstridge (Simmons) e Ava Mierelle, interprete nell'episodio della versione bambina di Jemma.

"Era una lettere d'amore per la relazione #FitzSimmons o cosa?" ha scritto la Tancharoen nel post che potete trovare in calce alla notizia. "Questo fantastico episodio è opera di Daniel Doyle e Jesse Bochco."

La showrunner ha poi postato un'altra foto del backstage che la ritrae insieme a Clark Gregg (Agente Coulson/ Sarge) e la Henstridge. Potete trovare entrambe le immagini in calce alla notizia.

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dallo scorso episodio, Agents of SHIELD si prepara a tornare il prossimo 28 giugno (sempre per quanto riguarda la messa in onda negli Stati Uniti), con l'episodio "Toldja". Il promo della puntata ha anticipato un team-up tra Sarge e il direttore Mack per provare a contenere la minaccia degli Strike.