Agents of SHIELD 6, ecco tutto quello che sappiamo finora su Sarge

"Window of Oppotunity" è andato in onda ieri sulla ABC, rivelandoci qualche novità in più sul misterioso Sarge (Clark Gregg) in questa appena iniziata sesta stagione di Agents of SHIELD , che tornerà in onda il prossimo 23 maggio con il terzo episodio, dal titolo "Fear and Loathing on the Planet Of Kitson".

Prima di capire cosa ci regalerà la prossima puntata, però, vediamo di mettere insieme tutto quello che abbiamo appreso finora sul villain Sarge, che nel secondo episodio sembra aver rivelato finalmente la sua vera identità. Chi è dunque? Ebbene, a quanto pare si tratterebbe proprio del (dato per) defunto Phil Coulson. La scoperta è arrivata dal dott. Marcus Benson (Barry Shabaka Henley), che analizzando un campione di DNA di Sarge ha trovato una corrispondenza esatta con quella di Coulson, il che esclude per ora la teoria che voleva si trattasse di un LMD (Life Model-Decoy).



Questo significa che Coulson non è ovviamente morto, come suggerisce logicamente Benson, anche se l'Agente May è irremovibile sulla dipartita del collega e amico, anche perché era lì nel momento della morte. Non è comunque la prima volta che Coulson scappa dalla Dama con la Falce, vero? Ad ogni modo, quando May dice il nome Coulson a Sarge, quest'ultimo ammette di "non capire neanche cosa significhi", ma questo potrebbe far scattare una lampadina: che sia manipolato da qualcuno nell'ombra? Che abbia subito un lavaggio del cervello?



Con l'apertura del Multiverso dopo Avengers: Endgame, che verrà poi approfondita in Spider-Man: Far Frome Home, una realistica opzione potrebbe anche essere che Sarge sia in realtà una versione alternativa di Coulson, ovviamente proveniente da un'altra dimensione. Se pensiamo anche che i Russo hanno confermato l'apertura di una nuova dimensione dopo la fuga di Loki con il Tesseract, allora i pezzi vanno tutti al loro posto... ma è davvero così?



Come confermato anche da Joss Whedon, infatti, Agents of SHIELD 6 è ambientato prima dello Schiocco di Infinity War, quando ancora le dimensioni non hanno subito danneggiamenti, insomma, collassando l'una sull'altra. Questo renderebbe vana la "realistica" teoria.