Agents of SHIELD 6, nel settimo episodio un avvenimento che ha lasciato basiti i fan

Continua su note agrodolci la sesta stagione di Agents of SHIELD, giunta ormai al suo settimo episodio, "Toldja", andato in onda ieri sulla ABC e sostanzialmente giro di boa del nuovo corso narrativo, essendo la stagione attualmente in corso composta da 13 episodi e non più dai 22 soliti.

Comunque, nel settimo episodio c'è stato un avvenimento che ha lasciato basiti i fan della serie, specie perché ha dimostrato una volta per tutte come la sesta stagione non abbia assolutamente paura di uccidere o far fuori alcuni personaggi molto amati. Un paio di settimane fa è infatti toccato a Keller (Lucas Bryant) salutare gli appassionati, e proprio mentre la sua relazione con Yo-Yo Rodriguez (Natalia Cordova-Buckley) stava giusto iniziando a sbocciare, ma in Toldja i fan hanno dovuto dire addio a un altro personaggio: stiamo parlando di Enoch (Joel Stoffer).



Nell'ultimo episodio andato in onda, FitzSimmons si sono appena riuniti ma sono intrappolati sul pianeta alieno Kiston, dove si alleano con Enoch per evitare danni collaterali e sventare i piani del cattivo di turno. Mentre Enoch si prepara a partire per una missione e trovare un nuovo posto per il suo popolo, consegna a FitzSimmon un dispositivo per chiamarlo in caso di emergenza, per poi dirgli addio. Non è dunque morto, ovviamente, ma il saluto è molto profondo e ha lasciato i fan davvero tristi, visto che Enoch era diventato uno dei fan favorite della stagione e credevano potesse durare di più (nonostante possa ancora tornare).



Agents of SHIELD 6 tornerà in onda sulla ABC il prossimo 5 luglio con l'ottavo episodio, "Collision Course (Part 1)".